Nach dem alle Termine für den satirischen Jahresrückblick" im Villinger Ratskeller unter dem Motto "Dumm, Dümmer, am Dümmsten" bereits ausverkauft sind und die Nachfrage nach Karten nicht nachlässt, haben sich die beiden Protagonisten Thomas Moser und Michael Schopfer entschieden, noch einen Termin nachzulegen. Dieser findet statt am Freitag, 15. Februar, im Villinger Ratskeller. Für das Café Häring in Schwenningen gibt es noch Karten für den 9. Februar. Karten sind ab sofort erhältlich beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86, Blumenhaus Schopfer in Schwenningen, Schützenstraße 28, Telefon 07720/58 25, E-Mail th.Moser@gmx.de.