VS-Villingen (ewk). Die evangelische Johanneskirche an der Gerberstraße in Villingen ist noch bis Ende Oktober für Besucher geöffnet. Der letzte Mittagsimpuls in diesem Herbst findet am Mittwoch, 24. Oktober, 12.40 bis 12.55 Uhr, wie gewohnt mit Texten und Musik mit Bezirkskantor Marius Mack und jemandem aus dem Hauptamtlichen-Team statt.