Villingen-Schwenningen Lesenacht mit Maskottchen Paul

Verschiedene Bücher werden vorgestellt. Wer noch nicht selbst lesen kann, dem wird vorlesen. Und vor allem gibt es ganz viel Zeit, um in aller Ruhe zu schmökern. Abenteuerlustige dürfen sich auch mal in den dunklen Teil der Buchhandlung wagen und im Schein ihrer Taschenlampe lesen. Wer es sich gemütlich machen will, bringt einfach einen Schlafsack, eine Decke oder ein Kuschelkissen mit – und natürlich eine Taschenlampe. In den Pausen gibt es Snacks und Getränke.

Der Eintritt kostet für Kinderbote-Leser drei Euro (bitte den aktuellen Kinderboten vorzeigen), regulär fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eltern können ihre Kinder per E-Mail an daniela.trik@schwarzwaelder-bote.de oder unter 07423/7 82 69 anmelden.

Die Daten werden nur für die Teilnahmebestätigung verwendet, mehr zum Datenschutz unter www.pauls-kinderwelt.de. Anmeldeschluss ist der 23. November, 24 Uhr.