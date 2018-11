Villingen-Schwenningen Lesen ist international

Die Mentoren haben den Mädchen und Jungen neue Bücher in verschiedenen Sprachen vorgelesen. Die pädagogischen Fachkräfte haben einen außergewöhnlichen Tag in der Kita organisiert und Eltern und Elternmentoren eingeladen, um den Kindern vorzulesen.

Am Vormittag durften die Kleinen ein Buch auf deutsch, russisch und italienisch aussuchen. Am Nachmittag wurde das Angebot für alle Familien geöffnet und es wurden Geschichten auf deutsch, türkisch, spanisch/katalanisch und ungarisch vorgelesen. "Ich lese meinem Kind schon viele Geschichten vor. Aber es ist schön, selbst mal wieder etwas vorgelesen zu bekommen. Das tut gut", berichtete eine Mutter. Durch das Vorlesen soll die Freude an Büchern und am Lesen geweckt werden, dabei lernen die Kinder neue interkulturelle Geschichten und Bücher kennen. "Ich habe in meiner Sprache neue Wörter gelernt. Ich möchte die Geschichte mit nach Hause nehmen", freute sich die fünfjährige Emelie.

Die interkulturellen Elternmentoren sind ein gemeinsames Projekt der Integrationsförderung der Stadt und des Bildungsbüros Schwarzwald-Baar-Kreis mit Unterstützung der Elternstiftung Baden-Württemberg. Ziel ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kindergärten und Familien mit und ohne Migrationshintergrund.