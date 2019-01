Villingen-Schwenningen Lese-Schreib-Lehrgang hilft weiter

VS-Villingen. 16 Lehrkräfte unterrichten am Klosterring die Kinder, die in der Familie, im Kindergarten oder der Grundschule durch Probleme mit der Aussprache, Grammatik und Sprachverarbeitung auffallen und eine erfolgreiche Beschulung in der Grundschule nicht zu erwarten ist.

Matthias Mohnkorn ist Konrektor

Sonderschulkonrektor ­Matthias Mohnkorn informierte die Eltern betroffener Kinder darüber, dass und wie der Stoff des Grundschul-Lehrplanes an der Sprachheilschule so aufbereitet wird, dass die Schüler mit Sprachhandicap ihn begreifen und aufnehmen können.