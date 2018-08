VS-Villingen (uwk). Die Stadt hat jetzt die Stelle des Leiters des Jugend- und Kulturzen­trums K 3 ausgeschrieben. Wie berichtet, wird der bisherige Leiter Daniel Leguy-Madžar dem K 3 in der Villinger Kalkofenstraße den Rücken kehren. Der beliebte Jugendhausleiter hat gekündigt. Der 37-jährige Jugendhausleiter will sich beruflich verändern und nochmals ein Studium im Musik-Design an der HFU draufsatteln – Musik ist sein großes Hobby, viel Zeit verbringt er auch in seinem eigenen kleinen Tonstudio. Zum 30. September verlässt er das Villinger Jugendhaus, in dem er seit September 2018 gewirkt hat. Bis 14. September nimmt die Stadt Bewerbungen entgegen. Zum Profil der Leiterstelle gehört laut Stadt unter anderem ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik, soziale Arbeit und Vergleichbares sowie Erfahrung in der Jugendarbeit.