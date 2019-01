Villingen-Schwenningen Leistung von Unternehmen keine Selbstverständlichkeit

Demnach habe der Wirtschaftsstandort Deutschland innerhalb der vergangenen zwei Jahre an Boden verloren. Familienbetriebe platzieren ihn aktuell an 16. Stelle von insgesamt 21 Ländern. Nur die Slowakei, Japan, Frankreich, Spanien und Italien liegen in der Gesamtsicht des ZEW-Instituts in Mannheim, welches die Studie erstellt hat, dahinter. "Auf diesem Ergebnis kann sich ein Land wie unseres nicht ausruhen", betont IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd.

"Die Wirtschaftskraft und Beschäftigungsleistung von inhabergeführten Betrieben ist keine Selbstverständlichkeit. Jeder Euro muss verdient werden, jede Innovation muss geschaffen und finanziert sein. Hier kann - und muss - Politik aktiv werden." Gerade bei der Infrastruktur habe der Standort Deutschland Handlungsbedarf. "Leistungsfähige Straßen und Schienen sind kein Selbstzweck. flächendeckendes Glasfaser und Mobilfunk kein ›Nice to have‹. Das Gleiche gilt für wohnortnahe Schulen." Das alles sei essentiell für die mittelständische Wirtschaft, die gerade in der Fläche und im Ländlichen Raum unentbehrlich sei. "Hier braucht es in diesem Jahr über alle politischen Ebenen hinweg Energie, konkrete Schritte und eine zeitnahe Verbesserung des Status -Quo." Die gute Konjunktur der vergangenen Jahre berge eine zentrale Gefahr. "Wir dürfen die Leistung von Unternehmen nicht als gegeben wahrnehmen", sagt die IHK-Präsidentin.

Die Diesel-Debatte habe in ihrer geführten Art zu Unsicherheiten in der Planung des Mittelstands geführt. Gleiches sei bei der Hängepartie um den Brexit der Fall, auch der Ausbau des Mobilfunks im Ländlichen Raum stocke. Birgit Hakenjos-Boyd: "Wo Unsicherheit herrscht, wird weniger investiert, passiert weniger Innovation, geschieht weniger Beschäftigung." Die Leistungsfähigkeit des Mittelstands müsse flächendeckend unterstützt werden.