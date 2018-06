Villingen-Schwenningen Leidenschaft und perfekte Technik

Suszter und Karasszon starteten gekonnt den Jet, ließen eine verträumte Berceuse hören und lieferten ein dynamisch gesteigertes, accelleriert-pointiertes Finale – alles "con passione" vorgetragen.

Gleiche Leidenschaft, perfekte Technik und musikalische Sensibilität ließen die Beiden auf anderer Ebene spüren. So wurden die Bach-Werke zu wahren Paradestücken barocker Kunst, namentlich die Cello-Suite in C-Dur und die Partita in a-Moll für Querflöte, beides virtuos bis ins kleinste Detail vorgetragen. Auch drei zweistimmige Inventionen waren zu bewundern, übertragen durch den zeitgenössischen Flötisten Claudio Ferrarine vom Klavier auf das Duo. Ferner konnte man sich an jeweils zweigeteilten Duetten von Franz Danzi (Opus 64, I bis III) ergötzen. Ganz unbeschwert kam dessen Musik herüber. Langsame wechselten zu raschen Tempi, um in gekonnten Strettas effektvoll zu enden. Sie verbreiteten einen klassisch-romantischen Duft von Leichtigkeit und Heiterkeit – keck, mit hingetupften oder pointierten Vierteln, reizenden Synkopen und ländlerischen Episoden.