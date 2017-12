Villingen-Schwenningen Leidenschaft gilt der Schauspielerei

Gackowski erblickte in einer Mansardenwohnung in der Goethestraße 23 das Licht der Welt. Später lebten er, seine Eltern und sein Bruder am Goetheplatz. Durch die Nähe zur französischen Garnison und die allsonntäglichen Besuche des "Franzosenkinos" in der Pontarlierstraße lernte er automatisch die französische Sprache. Bei Kienzle Apparate ging er in die Kaufmannlehre, arbeitete 18 Jahre lang in der Programmierung und studierte dann BWL an der Fachschule in Tuttlingen. 1981 "kam Mannesmann – und ich musste gehen". Fünf Jahre wirkte er bei der Firma Trenkle GmbH in Pfaffenweiler. Als auch die übernommen wurde, "floh" Gackowski und begann 1986 bei Winkler. Nach der Pleite übernahm er mit 14 Mitarbeitern die Sparten Ersatzteilversorgung und Kundendienst. 2005 war endgültig Schluss, die Horstmann-Gruppe übernahm und boten dem damals 59-Jährigen die Weiterbeschäftigung in Detmold an. Er lehnte ab. Statt "Schaukelstuhl und sonniges Plätzchen", wie es ihm das Arbeitsamt schmackhaft machen wollte, entschied sich Gackowski aber, für weitere elf Jahre bei der Steinbeis-Stiftung Existenzgründer und Erfinder zu unterstützen.