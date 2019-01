Villingen-Schwenningen Leidenschaft für das Theater

Seine Mutter Evelina Valla kennt das aus eigener Erfahrung. Sie ist in Nordrhein-Westfalen geboren und kam mit ihren italienischen Eltern als Zehnjährige nach Villingen. Mit 18 Jahren stand sie bei "Bernada Albas Haus" (1993) unter der Regie von Eberhard Zimmermann zum ersten Mal auf der Bühne des Theaters am Turm – zusammen mit ihrer Mutter Liliana, der heutigen künstlerischen Leiterin des kleinen Theaters.

Evelina fand Gefallen daran und behielt die Schauspielerei neben der Ausbildung zur Industriekauffrau und dem nebenberuflichen Studium zur Betriebswirtin immer bei. Heute arbeitet sie als Abteilungsleiterin bei einem Küchen- und Altenheimplaner.

Dass ihr Sohn die Schauspielerei ebenso liebt wie sie, dass kommt für Evelina Valla nicht von ungefähr. Schließlich war sie, als sie 2005 im Drama "In der Löwengrube" mitspielte, mit Toni schwanger.

Selbst zu spielen, dabei blieb es aber nicht. Eigentlich war Personalmangel der Grund für ihre erste Regie – es fand sich niemand, der ein Kinderstück inszenieren wollte oder konnte. Evelina Valla wagte es, konnte dabei freilich auf die Erfahrungen ihrer Mutter Liliana zurückgreifen – und fand Gefallen daran. Mit dem "Räuber Hotzenplotz" (2014) und "Winter in Lönneberga" (2015) huldigte sie als Co-Regisseurin und gleichzeitig Schauspielerin "den Helden meiner Kindheit", sagt sie und lacht.

Mit Sohn und Partner

Beim Dreipersonenstück "Zottelkralle" (2016) führte sie nicht nur Regie, sondern spielte gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Partner Leslie Ade. Beim Erfolgsstück "Ladies Night" hatte es 2013 zwischen den beiden gefunkt, seither sind sie ein Paar. Im April vergangenen Jahres übernahm Evelina Valla zum ersten Mal Regie für ein Erwachsenenstück – für die Komödie "Boeing, Boeing". Auch dabei stand sie gleichzeitig mit auf der Bühne. "Komödien spiele ich am liebsten. Ich finde es schön, wenn die Leute lachen und dabei ihre Sorgen vergessen".

"Pinocchio" wird vorerst wohl das letzte Theaterstück für Kinder sein, bei dem Evelina Valla Regie führt. Daran ist ihr heranwachsender Sohn Schuld, der künftig lieber in Jugend- oder sogar Erwachsenenstücken mitwirken will. Die Krimikomödie "Arsen Spitzenhäubchen" wäre ein Wunsch von Mutter und Sohn, doch daran sei momentan nicht zu denken. "Dafür bekommen wir die Schauspieler nicht zusammen", weiß Evelina Valla. So groß das Interesse bei manchem Neuling auch sein mag, spätestens wenn er verinnerliche, wie viel Zeitaufwand für Proben und Aufführungen notwendig sind, "springt der eine oder andere wieder ab", bedauert Evelina Valla.

Für "Pinocchio" habe man an 20 Nachmittagen bis zu zwei Stunden geprobt, jetzt folgen zwölf Vorführungen. Antonio Laser weiß, wovon die Mama spricht. Auch er habe bei der Produktion von "Pinocchio" hin und wieder einen "Durchhänger" gehabt, zumal er nicht nur für Klassenarbeiten lernen, sondern auch an zwei Nachmittagen pro Woche in der Schule sein muss.

Alle Mühen vergessen

Doch wenn sich dann der Vorhang hebe, das Publikum gespannt schaue und begeistert applaudiere, dann sei alle Mühe vergessen, sagt er. Und danach habe man ja auch wieder mehr Freizeit. Genug für Toni, um im Frühjahr mit der Leichtathletik zu beginnen. Wann er wieder auf der Theater-am-Turm-Bühne stehen wird, darüber macht er sich momentan noch keine Gedanken. Dass er das tun wird – vielleicht wieder gemeinsam mit seiner Mutter und mit Leslie Ade, womöglich unter der Regie seiner Oma – steht für den 13-Jährigen aber fest.