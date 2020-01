Villingen-Schwenningen Leichenfund: Schon wieder Rauschgift?

Intoxikation von Betäubungsmitteln kann nicht ausgeschlossen werden

Daraufhin wurde der Kriminaldauerdienst hinzugezogen. Popp bestätigt, dass die polizeilichen Ermittlungen ergeben hätten, dass eine "Intoxikation mit Betäubungsmitteln nicht ausgeschlossen werden kann". Die Kriminalpolizei habe den Fall deshalb übernommen, um die näheren Umstände des Todes zu klären.

Sollte sich der Tod aufgrund des Rauschgiftkonsums bestätigen, wäre dies eine geradezu dramatische Häufung innerhalb von drei Monaten in der Doppelstadt. Wie bereits berichtet, wurden Ende vergangenen Jahres in einem Gebüsch am Marktplatz und dann in einem Mehrfamilienhaus in Schwenningen Drogentote gefunden. Erst vergangene Woche rettete zudem ein Notarzt einen Rauschgiftkonsumenten, der bewusstlos war und aus der Toilette eines Imbisses in der Villinger Innenstadt befreit werden musste.