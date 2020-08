Villingen-Schwenningen Leiche erst nach Tagen entdeckt

Villingen-Schwenningen - Zu einem Leichenfund musste am Dienstag die Kriminalpolizei in Villingen ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus hatten Rettungskräfte eine verstorbene Person gefunden, bei der zunächst die Todesursache nicht geklärt werden konnte - denn die Person lag bei hochsommerlichen Temperaturen bereits seit einigen Tagen in der Wohnung.