Villingen-Schwenningen Lehrreicher Pfad soll bald erneuert werden

Villingen-Schwenningen (cos). Er verbindet den Spaß am Wandern mit Informationen zur Geschichte, Heimatkunde sowie Flora und Fauna. Kurzum: Hier kann man sich sportlich betätigen und gleichzeitig über Villingen-Schwenningen viel dazulernen. Doch der Geschichts- und Naturlehrpfad ist in die Jahre gekommen. Er sei eine "Privatinitiative" des Geschichts- und Heimatvereins, so Bürgermeister Detlev Bührer am Mittwochabend im Gemeinderat, mit Blick auf den zu erneuernden Villinger Teil des Pfades. Der Geschichts- und Heimatverein wolle sich daher im Jahr 2019 um die Erneuerung kümmern. Der Pfad umfasst 56 Stationen auf 32 Kilometern. Nachdem zunächst auf Schwenninger Gemarkung ein Anfang gemacht worden war, zog man in Villingen nach und band die Erweiterung an den Schwenninger Pfad an.