Villingen-Schwenningen Lehrer fehlen hinten und vorne

Villingen-Schwenningen. Tacheles redete Kreilinger in der Vollversammlung der Elternvertreter des Gesamtelternbeirates der Schulen in VS (GEB). Von im Dezember 68 ausgeschriebenen Vollzeitstellen habe man bisher 16 besetzen können. Kreilinger hofft, dass bis zum Schuljahresende noch einige dazukommen, weil Studienabgänger gerne "pokern", um an einen ihrer Wunschorte versetzt zu werden. Und da gehöre Villingen-Schwenningen und generell der ländliche Raum nun einmal nicht dazu.

Genau anders herum verhalte es sich im Gymnasialbereich. Dort finden nicht alle Junglehrer eine Anstellung. Mit dem gesicherten Angebot an sie, nach vier Jahren Unterricht an der Grundschule als Gymnasiallehrer arbeiten zu können, steuere das Kultusministerium derzeit dagegen. Der Pool der Krankheitsvertreter sei komplett ausgeschöpft, sagte Kreilinger auf Anfrage.

Elternzeiten bei Lehrerinnen und Lehrern von wenigen Monaten stellen die Schulen außerdem vor Probleme, da diese Stellen nur neu besetzt werden, wenn mehrere Jahre pausiert werde. "Zu viele ­Neubesetzungen führen dazu, dass wir in wenigen Jahren wieder zu viele Lehrer ­haben", glaubt Kreilinger. Der derzeitige Spagat gelinge nur mit engagierten Schulleitern und einem flexiblen ­Lehrpersonal.