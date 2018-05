Villingen-Schwenningen Legendären Ruf im ganzen Land

Villingen-Schwenningen. Bevor die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer die große Verbraucherschau offiziell eröffnete, sprach ein letztes Mal Rupert Kubon als Oberbürgermeister ein Lob auf die Stadt aus. Das leistungsfähige Oberzentrum stehe nicht für Kleinteiligkeit, sondern für die großen Linien der kleinen Metropolen im ländlichen Raum. Die Südwest Messe sei gerade in ihren Gründungstagen Spiegelbild der heute nach Stuttgart zweitstärksten Industrieregion Baden-Württembergs gewesen. Hier seien die Produkte präsentiert worden, die von Villingen-Schwenningen und der Region aus den Weltmarkt eroberten nach dem Motto "Made in Black Forest ist der Superlativ von Made in Germany." Heute würden diese Erzeugnisse in anderen Formaten präsentiert.

Kubon lenkte den Blick auf die Hochschulen, die mit ihrem wissenschaftlichen, technischen und kreativen Input die hohe Schlagzahl der Region langfristig sicherstelle. Theresia Bauer war jüngst in die Kritik geraten, da sie bei der finanziellen Förderung die Universitäten und nicht die Hochschulen präferierte. Er sei sich sicher, so Kubon, dass der Besuch Bauers auf der Südwest Messe dazu beitragen werde, ihr den engen Zusammenhang zwischen erfolgreicher Wirtschaft und engagierter anwendungsorientierter Hochschularbeit zu verdeutlichen.

Von den Hochschulen waren Rolf Schofer, Rektor der Hochschule Furtwangen University, der Rektor der Dualen Hochschule Schwenningen, Ulrich Kotthaus, und von der Polizeihochschule der stellvertretende Prorektor Werner Walser gekommen.