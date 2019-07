Villingen-Schwenningen Leerstände prägen Bild in Innenstadt

Während Ursula Franek weiter fleißig einpackt, legen Hüsseyin Akcan und sein Mitarbeiter letzte Hand an. Am Samstag wollen sie "das erste türkische Restaurant" im Stadtgebiet eröffnen. Dort, wo früher diverse Ladeninhaber ihr Glück versucht hatten und im hinteren Teil das Café Om untergebracht war, plant seine Frau Aynur Akcan, die jetzt noch eine Änderungsschneiderei inne hat, mit dem neuen Lokal "Gönül Sofrasi" Großes: Es wird Frühstück geben, wechselnde Mittagessen und türkische Spezialitäten. "Das hier wird kein Imbiss", bekräftigt ihr Mann Hüsseyin Akcan.

Händeringende Suche

Bewegung kommt auch in das ehemalige Kindermodengeschäft "United Colours of Benetton". Dorthin wird das Tattoo-Studio "My Story" aus der Niederen Straße ziehen, welches im November 2017 eröffnet hatte. Wie der Inhaber berichtet, wolle man sich vergrößern, weswegen sich die Fläche in der Oberen Straße anbieten würde. Die Neueröffnung des "Tattoo & Concept Stores" ist am 31. August geplant. Für die bisherigen Räumlichkeiten wird derzeit händeringend ein Nachmieter gesucht. Angesichts weiterer, zahlreicher Leerstände in direkter Nachbarschaft dürfte dies jedoch nicht so einfach sein. Denn in den Schaufenstern des Juweliers Blumenstock, der 3D-Druckerei Fine Print (mittlerweile Umzug in die Wöschhalde), dem Handyladen Yourphone sowie dem Bekleidungsgeschäft St. Kilda prangen die Schilder von Immobilienbüros, um die Geschäfte neu zu vermieten. Neu eröffnet hat in der Niederen Straße hingegen der "Laden des Lebens", in dem Marzena und Ralf Mackenroth Nahrungsergänzungsmittel verkaufen.

Ein paar Meter weiter, direkt ums Eck in der Rietstraße, hat bereits seit einigen Wochen das "Blumen Ateljé" seinen Laden geräumt, keine Veränderung gibt es weiterhin bei der Stadtapotheke. Von der Umwandlung zu einem Gastrobetrieb ist derzeit nichts zu sehen. Ein solcher hat hingegen in der Färberstraße eröffnet. In der ehemaligen "Créperia La Dolce Vita" hat vor wenigen Tagen die Bar "Hausverbot" ihre Tore eröffnet und bietet damit inklusive Terrasse einen neuen Anlaufpunkt für Nachtschwärmer.