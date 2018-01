Villingen-Schwenningen Leerstände belasten die Innenstadt

Auch der Geschäftsführer des ältesten Ladens in Villingen, Bernhard Schaumann, betont die Kundenbindung als Erfolgsgarant. So gebe es den Modeladen Schilling in der Oberen Straße bereits seit 1879. Er sieht vor allem den Händler in der Verantwortung, sich selbst immer anzupassen an sich verändernde Marktbedingungen. Er profitiere aber auch vom mittelalterlichen Flair der Villinger Innenstadt, das gerade in den Sommer­monaten für Touristen und damit zusätzliche Kundschaft sorge.

An diesen Punkt knüpft auch Beate Behrens von der Stadt VS an. Für die Villinger Innenstadt sei der Tourismus ein wichtiger Faktor, der diese zusätzlich belebe. Außerdem trügen der Frühjahrs- und Herbstmarkt, die verkaufsoffenen Sonntage sowie Kulturveranstaltungen in der Innenstadt zu dessen Belebung bei. Nichtsdestotrotz sei der Online Handel ein ernst zu nehmender Faktor für eine bevorstehende grundlegende Veränderung des Einzelhandels. Um für diesen Wandel gewappnet zu sein, entwickle die Stadt momentan ein City-Marketing-Konzept. In diesem sollen Ideen gesammelt werden, wie die Stadt und der Einzelhandel auf diesen Strukturwandel reagieren können.

Außerdem tut sich etwas in der Niederen Straße. So zieht der Laden "Vom Fass" ­aufgrund von Renovierungsarbeiten im eigenen Geschäft vorübergehend bis zum Samstag, 3. Februar, in den ehemaligen Foto-Singer (Niedere Straße 86) ein. In der Niederen Straße 48 hat zudem ein Laden des Schuhhauses ­Häsler eröffnet.

Wie sich die Leerstände in der Villinger Innenstadt jedoch langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten.