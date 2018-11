Villingen-Schwenningen Lecks in der Druckluftleitung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Schon seit 2014 führt die IHK Auszubildende an das Thema Energieeffizienz heran, anschließend suchen diese sich in ihren Unternehmen selbst Themen. Zur diesjährigen Präsentation in der Schwenninger Firma Waldmann wurde Minister Franz Untersteller erwartet, doch kurzfristig vertrat ihn Helmfried Meinel vom Umweltministerium.. "Energie ist ein wichtiger Faktor für uns", erklärte Gerhard Waldmann von der gastgebenden Firma. "Die Region wird vom Mittelstand geprägt, der Motor für Wohlstand ist", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez: "Wenn es den Unternehmen gut geht, geht es uns auch gut."

Besonders schön an der Firma Waldmann sei, dass man bei ihr im Unterschied zu Zulieferern die "Endprodukte" sehen könne, die Albiez als "formschön" bezeichnete. Er appellierte an die Auszubildenden, in der Region zu bleiben, dann gibt es eine Win-Win-Situation". Das Mega-Thema momentan sei Digitalisierung, "und man braucht schon sehr junge Leute, um das zu verstehen". Deswegen wolle die IHK die Energiescouts auf Digitalisierung umrüsten. "95 Prozent der Digitalisierung ist Fortführung dessen, was schon da ist, fünf Prozent sind künstliche Intelligenz."

Helmfried Meinel überbrachte die Botschaft, dass Minister Franz Untersteller das Thema Energiescouts besonders am Herzen liege. Ihre Aufgabe sei vor allem, die Beschäftigten zu sensibilisieren, ein weiterer Aspekt sei die Energieeinsparung. Für die Energiewende würden aufgeschlossene Unternehmer gebaucht. Marcel Trogisch von der IHK erklärte, aus einer Idee von EBM-Papst seien nun 40 Unternehmen mit 193 Ernergiescouts hervorgegangen.