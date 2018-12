Villingen-Schwenningen Leckeres aus der Weihnachtsbäckerei

Bei vielen komme gerade die große Auswahl an Sorten an, die mit Gelee gefüllt sind, stammt es doch aus Obst und Beeren aus dem eigenen Garten, ob Brombeer- oder Himbeersterne oder Hildabrötchen mit Quittenaroma. Sie verwendet traditionelle Rezepte aus ihrem ersten Kochbuch ebenso wie Neuentdeckungen, dieses Jahr ist sie beispielsweise auf Glühweinsterne und Nussgebäck gestoßen, 22 Sorten sind da zusammengekommen. "Ich finde immer wieder neue Inspirationen", stellt sie fest. Nach den ersten Verkaufstagen neigen sich einige Kekse schon dem Ende zu, so dass Claudia Stader bereits am Nachmachen ist. Die Vormittage gehören der Herstellung. Da arbeitet sie mit viel Liebe zum Detail, setzt Stern auf Stern selbst in kleinsten Ausfertigungen zusammen, taucht ihre Werke in Kuvertüre oder verziert sie mit Mokkabohnen.