Villingen-Schwenningen Leckere Kartoffel-Spezialitäten von der Pizza bis zur Waffel

Überzeugte Teilnehmer

Sichtlich begeistert zeigen sich auch die teilnehmenden Kinder, so beispielsweise Linus. Der Sechstklässler hat schon Kocherfahrung und findet den Kurs sehr hilfreich. "Ich koche sowieso schon gerne und mit dem, was ich hier gelernt habe, werden meine Frühlingsrollen noch besser", meint Linus.

Ebenfalls zufrieden ist auch Hannah. Sie geht in die 9. Klasse und nimmt bereits zum zweiten Mal am Kinderferienprogramm teil. Für sie ist die Vielfalt der Gerichte ausschlaggebend. "Ich hätte nie gedacht, dass man auf so viele verschiedenen Arten lecker kochen kann. Ich kann es nur weiterempfehlen."

Die nächsten vier Kochkurse finden in den Herbstferien statt. Anmeldungen im Internet unter: www.unser-ferienprogramm.de.