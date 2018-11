Villingen-Schwenningen Lebensgeschichte bewegt Zuhörer

So war sie am Donnerstagabend im gemütlichen Salinencafé in Schwenningen mit einer Auswahl ihrer Bücher unterwegs, wo sie einer stattlichen Anzahl von Zuhörern aus ihrem Buch "Abgezockt und doch verloren" Ausschnitte vorlas. Für die Autorin war es eine Gratwanderung, las sie doch aus ihrem Buch, mit dem sie den Verlust ihres Sohnes verarbeitete. Sie habe ihren Frieden mit ihrem Sohn gemacht, aber vermissen werde sie ihn für den Rest ihres Lebens, erklärte sie.

Eines Tages habe sie ihr Sohn Georg, der sich selbständig gemacht hatte, besucht und sprach von hohen Kosten, Ärger mit der Versicherung und davon, dass es der Firma nicht gut gehe, begann sie. Hilfe von ihr und ihrem Mann wollte er nicht annehmen, sprach aber davon, dass er Deutschland verlassen müsse. Er sprach in Rätseln – Rätsel, von denen im Laufe der Jahre einige gelöst wurden, aber die Frage, warum er sich ihr gegenüber nicht öffnete, konnte bis heute nicht gelöst werden.

Sie habe nicht gewusst, dass sie ihn an diesem Abend das letzte Mal gesehen hatte, erklärte Ciampa und zählte schonungslos auf, was sie so nach und nach über ihren Sohn erfahren hatte. Es ging um Diebstahl von drei Lastwagen, Schulden bei der Bank und darum, dass er sich sporadisch bei ihr meldete, aber nie erklärte, wo er sei. Nach vielen äußerst kurzen Telefonaten, E-Mails ohne Absender und Stimmungen, denen er unterworfen war, erfuhr sie irgendwann, dass er sich in der Karibik aufhielt, wo er vor sieben Jahren an einem Herzinfarkt verstarb. Sie habe sich nie von ihm verabschieden können, habe Zweifel gehegt, ob sie eine gute Mutter gewesen sei, und musste damit leben, dass die Freunde und Geschwister von Georg mehr wussten als sie selbst.