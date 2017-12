Villingen-Schwenningen Lebensgefühl und Hingabe

Der Reverend selbst stand schon mit Musikgrößen wie Michael Jackson, Mariah Carey und den Weather Girls auf der Bühne und durfte sich über zahlreiche Auszeichnungen freuen. Das umfangreiche musikalische Repertoire, dieser charismatischen Stimmen lässt uns erahnen, dass die Wurzeln fast aller bedeutenden modernen Musikrichtungen des letzten Jahrhunderts (Blues, Jazz, Rock, Beat, etc.) zur Gospel-Musik reichen.

Hits wie "Oh When The Saints", "Glory Glory Halleluja", "Deep River", "Go Down Moses", "Motherless Child", "He’s Got The Whole World In His Hands", "O Happy Day" und viele Lieder mehr, laden das Publikum zum Zuhören und Mitmachen ein.

Eintrittskarten

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets.

Fünf mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für "Golden Voices of Gospel" am Mittwoch, 27. Dezember, 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Mit dem Stichwort "Gospel" können sich Teilnehmer bis Samstag, 16. Dezember, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen