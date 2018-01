Villingen-Schwenningen Lebenserfahrene reif für die Bühne

Margot und Werner Schaumann werden bei der ersten Veranstaltung am Donnerstag, 18. Januar (Franziskaner- Foyer, 17 bis 18.30 Uhr) die neue Reihe eröffnen. Aus gutem Grund. Beide erfüllen die Voraussetzungen für die Gästeliste, so Lörcher. Sie seien ideenreich, spielte sie auf das Ehepaar an, das in VS schon starke Spuren hinterlassen habe. Werner Schaumann sei überaus aktiv in der Behindertenarbeit, seine Frau Margot aus der Villinger Fasnet nicht mehr wegzudenken. Zudem habe sie sich auch durch ihre Mitorganisation des Projektes Adventsfenster einen Namen gemacht. "Auch sie sind Menschen, die vieles erlebt haben, schöne wie schwere Zeiten hinter sich haben, und gerne darüber offen reden", führt Christa Löcher aus.