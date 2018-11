Villingen-Schwenningen "Lebendige Kultur im Schaufenster"

Schwarzwald-Baar-Kreis. . Gruben betonte bei einer Feierstunde im Foyer der Sparkasse Schwarzwald-Baar in Villingen, die kulturelle Vielfalt im Kreis zu erleben, sei wichtig. "Es gibt hier eine lebendige Kultur, das unterstützen wir. Wir sehen das als eine Art Schaufenster."

Das Preisgeld von insgesamt 7500 Euro stellen die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Landkreis zur Verfügung. Landrat Sven Hinterseh erklärte, er freue sich, dass so viele den Weg zu der Verleihung des Kulturpreises gefunden hätten und dankte der Sparkasse für die Unterstützung. "Wenn es den Preis nicht gäbe, müsste man auf die Idee kommen", sagte Hinterseh und definierte die Kategorie "Nachwuchs" als relativ und eine Entscheidung, die der Jury obliege. Wenn man in die Geschichte schaue, hätten einige der prämierten Nachwuchskünstler anschließend tolle Karrrieren gemacht. "Die Gesellschaft wäre ärmer im Schwarzwald-Baar-Kreis, gäbe es dieses tolle Ereignis in der Sparkasse nicht", sagte Hinterseh.

Und mit Blick auf die Haushaltsberatungen, die in diesen Tagen einfacher seien als in früheren Zeiten, richtete er ein "Dankeschön" an die Kreisräte, die das Engagement des Landkreises bei den Freiwilligkeitsleistungen ermöglicht hätten. Götz Knieß, Sprecher der Jury, bekannte anschließend, die Jury habe keine langen Diskussionen gehabt, sondern "fruchtbare". Mit dem dritten Preis (1500 Euro) ausgezeichnet wurde Autor und Schauspieler Dietmar Schlau aus Vöhrenbach für sein Kammerspiel "Mr. Brexit steigt aus". Die Komödie um einen Auftragskiller, der den Beruf aufgeben will, zitierte anschließend mit Dramatik und auf kleinem Raum gekonnt und mit makaberem Wortwitz ("Wie wäre es mit autogenem Meucheln") unterhaltsam Klischees über Männer unter sich, die Wodka trinken und mit Pistolen fuchteln. Ein weiterer dritter Preis (1500 Euro) wurde der Theater AG des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg unter Leitung von Meike Stommer verliehen für die dramatische Schilderung einer "Welt ohne Zukunft" und mit Umweltverschmutzung. "Ihr spielt locker und authentisch" lobte Knieß. Das Jugendensemble des Theaters am Turm unter Leitung von Matthias Breithaupt erreichte den zweiten Preis und erhielt ein Preisgeld von 2000 Euro für Szenen über ein Moderatoren-Casting.