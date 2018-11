Villingen-Schwenningen Leben im Schwarzwald ist angesagt

Auch Klaus Richter, der in Villingen als Stadtführer und bei der Fasnet bekannt ist, hat ein Denkmal restauriert. Zusammen mit seiner Frau und vier Kindern lebt er in einem Bauernhaus in Unterkirnach, das aus dem 17. Jahrhundert stammt, und fühlt sich dort, weit entfernt vom nächsten Nachbarn, wohl.

Landrat Sven Hinterseh und Wilfried Dold moderierten einen abwechslungsreichen Abend, der Einblicke in die neue Ausgabe gab und interessante Persönlichkeiten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis vorstellte.

Zu diesen gehört auch Kim Klausmann, die im Almanach 2019 porträtiert wird. Sie erzählte von ihrer Arbeit als Fotomodell insbesondere als angesagte Trachtenfrau bei "artwood". Das Leben im Schwarzwald, so berichtete die schöne Furtwangerin, schätze sie sehr. Wie übrigens alle Interviewpartner, die im Schwarzwald ein Schmuckstück geschaffen haben.

Ein völlig anderes Thema kam im Gespräch mit Michael Koch vom Amt für Wasser- und Bodenschutz zur Geltung: Das Sturmtief Burglind und die Bedeutung des Hochwasserrückhaltebeckens in Wolterdingen, die sich angesichts dieses Jahrhundertereignisses deutlich zeigte. "Dieses Jahr ist extrem, erst Rekordregen und Hochwasser, jetzt Niedrigregen", sagte Koch: "Wir spüren die Extreme häufiger. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen", deutete er die Auswirkung des Klimawandels an.

Die 43. Auflage des Almanach bietet einen vielfältigen Blick auf das Leben und die Geschehnisse im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Das 320-seitige Jahrbuch porträtiert den Lebensraum im Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinen Einwohnern, Städten und Gemeinden und wirft einen Blick sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.

Das Schwarzwald-Baar Jahrbuch ist das gemeinsame Werk mehrerer dutzend Autoren, Fotografen und der Redaktion.

Landrat Sven Hinterseh berichtet als Autor über den offiiziellen Kreisbesuch des Ministerpräsidenten, über das Top-Thema "Digitalisierung" sowie den Auftakt zur Höllentalbahn-Ost. Das Schwarzwald-Baar-Jahrbuch, der Almanach 2019, ist zum Preis von 16,50 Euro im Buchhandel, im Landratsamt sowie beim dold.verlag erhältlich. Der Almanach ist zudem digital recherchierbar. Auf der Homepage www.almanach-sbk.de gibt es einen Einblick ins Archiv des Jahrbuchs.