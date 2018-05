VS-Villingen. Am Samstag, 12. Mai, steht mit Le Petit Salon ein musikalischer Ausflug in das Gut der "alten Zeit" auf den Brettern der Scheuer in der Villinger Kalkofenstraße 3. Das Ensemble präsentiert ein Programm mit Klassikern des französischen Chansons von Piaf bis Brel, alten Swingnummern und einer Prise UFA. So zaubern Le Petit Salon eine nostalgische Atmosphäre, die an uralte Bars, Clubs oder Cafés erinnert, teilen sie im Vorfeld des Konzerts mit. Beginn ist um 20 Uhr in der Scheuer in Villingen. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.