Villingen-Schwenningen Laufställe und Mutterkühe

Wie kann eine Umstellung auf Laufstallhaltung für Milch- und Mutterkühe funktionieren? Diese Frage greift ein zweiteiliges Seminar welches am Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr im Landratsamt in Donaueschingen sowie am Freitag, 15. Februar, um 13.30 Uhr im Rahmen einer Exkursion stattfindet auf. Anmeldungen bis 1. Februar unter Telefon: 07721/91 353 00 oder Mail: m.ziegler@lrasbk.de.