Villingen-Schwenningen Laufkundschaft fehlt in Gerberstraße

Krause, der gelernter Radio- und Fernsehtechniker ist, wird aufgrund der Entlassung am Juli seinen Laden schließen müssen, wenn er im Außendienst unterwegs ist. Überhaupt sei es mittlerweile schwierig, sich in der Branche gegen die Konkurrenz aus dem Internet durchzusetzen. In Kombination mit den Folgen der Baustelle, könnte das bitter enden. "Wenn das so weiter geht, dann muss ich das Geschäft demnächst zu machen", so der 52-Jährige.