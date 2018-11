Villingen-Schwenningen Laufende Kosten können nicht gedeckt werden

Bei den Ortsturnieren beteiligte sich der Tennisclub mit Erfolg bei den Schützen. Die zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig bestätigt: Reinhard Delor als Vorsitzender, Anita Haas als Kassiererin, die Beiräte Ingelore Neininger und Hartmut Käding sowie die Kassenprüfer Klaus Hepting und Hildegard Kreuz.

Die Plätze sollen in 2019 wie in diesem Jahr in Eigenregie hergerichtet werden. Bei der Vermietung des Clubheims ist man vorsichtiger geworden. Kosten und Nutzen werden abgewogen.