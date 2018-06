Villingen-Schwenningen Latinoband sorgt für Flair der Karibik

Er sieht den 15 Sportabteilungen zählenden FSV dennoch auf der Überholspur. "Dank der Einweihung von unserem Kunstrasenplatz im vergangenen September kletterte die Mitgliederzahl an die 1000er-Marke." Auch der Zuwachs bei den Jugendlichen sei erfreulich und garantiere den Fortbestand. "Unsere gute finanzielle Lage ermöglicht es uns, weitere Visionen in die Realität umzusetzen." 400 000 Euro investierte der Verein in den vergangenen Jahren in die infrastrukturelle Weiterentwicklung seines Geländes. Dazu zählen Kosten für den Neubau des Kunstrasenplatzes, die Installation einer neuen Heizung, die Reinigung der Leichtathletikbahnen oder die Belagserneuerung des Parkplatzes, den vermehrt auch Moosbesucher nutzen.