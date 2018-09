Villingen-Schwenningen Lastwagenfahrer wartet nicht und verursacht Unfall

Villingen-Schwenningen. Im morgendlichen Berufsverkehr hatte sich am Donnerstag fast bis zur Kreuzung Peterzeller Straße ein Stau gebildet. Im dazwischen liegenden Einmündungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße nahmen Verkehrsteilnehmer Rücksicht und ließen eine Frau mit einem VW Touran einfahren, die nach links auf die Kirnacher Straße abbiegen wollte. Zeitgleich reagierte ein am Ende des Staus stehender 53-jähriger Fahrer eines großen Sattelzug-Lastwagens ungeduldig und wollte nicht warten. Trotz des vor ihm liegenden und über etwa 100 Meter reichenden einspurigen Verlaufs der Kirnacher Straße sowie Linksabbiegestreifen mit Sperrflächen des Gegenverkehrs, fuhr der 53-Jährige mit dem Sattelzug an den im Stau Richtung Stadtmitte stehenden Autos vorbei, um nach links auf die Richthofenstraße abzubiegen. Bei dem Unfall mit dem VW Touran wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei rund 10 000 Euro Sachschaden.