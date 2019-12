Villingen-Schwenningen Lastwagen ziehen Schneeketten auf

Nur ein Nachkommen der Sicherheitspflicht? Am Feldberg herrscht nach Angaben der Polizei Schneekettenpflicht. Zu weiteren Verkehrsbehinderungen kam es auch auf den Steigungen der B 523 - wieder blieben Lastwagen liegen. Wer am Morgen diese Strecke gewählt hatte, um über Herdenen nach Schwenningen zu gelangen, musste sich in Geduld üben: Mindestens eine Stunde dauerte die Odyssee, die auch noch bei der Einfahrt über die Dauchinger Straße nach Schwenningen durch die Lastwagen am Straßenrand nur stockend voranging.

Dem Wintereinbruch konnte man auch trotz der Arbeit der Stadt nicht gänzlich entkommen. Um 3 Uhr in der Nacht beginnt die Bereitschaft für die Mitarbeiter der Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS). Zusätzliche Subunternehmer, auch in den umliegenden Ortschaftsteilen, wirken unterstützend. Bei einem Volleinsatz mobilisiert die Stadt bis zu 75 Mitarbeiter. Zwei Dutzend Großfahrzeuge, einige kleinere Fahrzeuge, viele Helfer auch zu Fuß, sorgen mit jeder Menge Salz, Streugut und Arbeitseinsatz für saubere Straßen.

Dabei haben die Mitarbeiter eine unermüdliche Arbeitshaltung, die auch alle Eltern von zu Hause und den Kindern kennen: Man arbeitet und räumt von vorn bis hinten, wird aber nie ganz fertig. Diesen Eindruck gewann man jedenfalls, wenn man als Fußgänger im Stadtkern von Villingen unterwegs war.

Räumversuche der Stadt halfen nur bedingt

Anhaltender Schneefall und matschige Wege sorgten für Rutschgefahr - Räumversuche der Stadt halfen nur bedingt. Beim Bummeln durch die Einkaufspassagen waren nicht alle Wege vor den Geschäften durchweg vom Schnee und Matsch befreit. Räumpflicht hin oder her, egal ob privater oder öffentlicher Raum, auch Anlieger und Ladenbesitzer in den Stadtzentren müssen zur Schneeschippe greifen.

Mildere Temperaturen am Wochenende und in der kommenden Woche schaffen das Problem Wetter und Verkehr erstmal aus der Stadtwelt. In den oft frostigen Nächten im Schwarzwald und auf der Baar bleibt aber nach wie vor Vorsicht auf den Straßen geboten.