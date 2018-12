Villingen-Schwenningen. Ein Lastwagenfahrer ist am Montag gegen 16 Uhr beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt in der Schwenninger Straße in Villingen gegen einen entgegenkommenden Lastwagen gefahren. Dessen 38-jähriger Fahrer wollte gerade in das Grundstück einfahren. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro, informiert die Polizeil.