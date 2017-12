Villingen-Schwenningen Lars Effertz zieht Publikum in den Bann

In der gut gefüllten Neuen Tonhalle gab es am Montagabend einmal mehr eine Stunde lang Expertentipps. Und die wohl wichtigste Regel für überzeugendes Verhandeln, die hob sich Referent Lars Effertz bis zum Schluss auf: "Wer ein As aus dem Ärmel ziehen will, der muss vorher auch eines reinstecken." Denn soviel ist klar: Ohne eine gründliche Vorbereitung nützt das größte Verhandlungsgeschick nur wenig.

Dass man, um überzeugend und erfolgreich zu sein, kein arroganter Pinsel sein muss, das machte Effertz selbst deutlich: Sympathisch, offen, bodenständig brachte der Kommunikationspsychologe seine Tipps an den Mann – und die Frau, und das tat er überzeugend. Klar: "Netten Menschen erfüllen wir lieber einen Wunsch."

In seinem Vortrag zeigte Effertz verschiedene Muster auf, wie Menschen überzeugt werden können und womit sich Menschen letztlich überzeugen lassen. Sei es, mit der Sicherheit, die die Anpassung an eine größere Gruppe vermittelt oder auch das pure Bedürfnis auf Gegenseitigkeit: "Wie Du mir, so ich Dir."