Villingen-Schwenningen Langer Stau nach Unfall auf der B 33

Villingen-Schwenningen (mae). Ersten Angaben der Polizei zufolge kam es gegen 16.20 Uhr zwischen Villingen und Bad Dürrheim, kurz vor der Abfahrt in Richtung Marbach, zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei eilte auch die Feuerwehr an die Unfallstelle, um den Brandschutz sicherzustellen. Der Verkehr, insbesondere in Richtung Bad Dürrheim, stau te sich auf etwa drei Kilometer.