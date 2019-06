Villingen-Schwenningen Lange Wartezeiten bei Zulassungsstelle

Mal flott vor der Arbeit das Fahrzeug abmelden, das Cabrio für die Sommermonate anmelden oder den Wagen stilllegen: Was in anderen Zulassungsstellen möglich ist und in kaum mehr als 20 Minuten, Wartezeit inklusive, auch erledigt, das ist zumindest in der Zulassungsstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar in Villingen noch nicht möglich. Es ist die Rede von chaotischen Zuständen und stundenlangem Warten. "Da sitzen Teilzeitarbeitskräfte, die Überstunden machen müssen", lässt sich einer zu den möglichen Gründen für die doch vergleichsweise ausgedehnten Wartezeiten aus.

Schläfrig am Hoptbühl

Ein Vormittag im Warte- und Eingangsbereich der Zulassungsstelle. Draußen lehnt ein Mann. "Das geht heute wieder nicht so schnell", räuspert er sich. Was er unter "nicht so schnell" versteht, würde andernorts als Zumutung empfunden: "Mindestens eine Stunde müssen Sie rechnen." Aber es sei schon schlimmer gewesen, hört man. Zwei, drei Stunden, das sei zwar nicht die Regel, aber könne auch vorkommen. Im Wartebereich selbst dösen die einen vor sich hin, die KfZ-Dokumente in den Händen; andere starren in ihr Handy; einige haben die Anzeigetafel mit den Nummern im Blick, in der Hoffnung, dass bald Ihre Ziffernfolge auftaucht.