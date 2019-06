Villingen-Schwenningen Lange Kulturnacht rückt immer näher

Erfreut zeigt sich das Kulturamt wieder über die hohe Teilnehmerresonanz. "Wir sind wirklich sehr zufrieden", sagt Bummel. Bis Mitte März hatten Künstler, Musiker, Tänzer, aber auch Vereine und Institutionen die Möglichkeit, sich mit einem Beitrag oder Stand für die 14. Ausgabe zu bewerben. Herausgekommen sei ein bunt gemischtes Programm, in dem auch das diesjährige Motto "VS bewegt" mehrfach Umsetzung findet – etwa in Tanz- und Mitmachbeiträgen. Natürlich, so die Projektleiterin weiter, hätte das Organisationsteam versucht, alle Bewerbungen unterzubringen – nahezu erfolgreich. Nur einzelne kommerzielle Bands sowie Singer-Songwriter hätten nicht berücksichtigt werden können.

Keine Marktplatz-Bühne

Nach 2017 wird auch in diesem Jahr die Bühne auf dem Marktplatz durch die Sanierung wegfallen. "So lange es nur ein Platz ist, ist es gut kompensierbar", meint die Projektleiterin, und ist froh, dass nicht auch der Muslenplatz bereits von der geplanten Sanierung betroffen ist.

Einige Beiträge würden nun auf das Café Häring in der Kirchstraße ausweichen, zudem sei in den vergangenen Jahren die Bühne auf dem kleinen Muslenplatz vergrößert worden und biete sich mittlerweile als Plattform für viele Tanzbeiträge an. Dort, so erinnert sich Bummel, habe übrigens die Hauptbühne bei der Kulturnachts-Premiere gestanden.

DRK erstmals dabei

Trotz des wegfallenden Marktplatzbereichs soll das bunte Treiben der Kulturnacht nicht eingeschränkt sein. Bis zum Rathaus – vom Muslenplatz, aus dem Mau­thepark sowie von der Bürkstraße her kommend – seien die Bühnen und Stände wie gehabt, weiß Bummel. Über den Hockenplatz hinaus könnten sich die Besucher diesmal nicht nur in den Rockgarten des Jugendzentrums Spektrum bis in die Nacht hinein treiben lassen, sondern auch zum Roten Kreuz ins Hermann-Etter-Haus, das erstmals dabei ist.

Apropos in die Nacht hinein: In den vergangenen Monaten war vonseiten der Gastronomen der Wunsch nach einer Verkürzung der Sperrstunde bei der Kulturnacht laut geworden. Während die teilnehmenden Gastronomiebetriebe für den Innenbereich eine Freinacht bis 5 Uhr morgens haben, mussten bisher alle Bars und Kneipen um 2 Uhr ihren Außenbereich dicht machen.

Keine Kontrollen bis 3 Uhr

Auch wenn mit dem Ausschank weiterhin um 2 Uhr Schluss ist, erklärt die Projektleiterin, hätten die Gäste nun erstmals bis 3 Uhr Kulanz, allmählich ihren Heimweg anzutreten. "Bis dahin wird auch nicht vom Ordnungsamt kontrolliert", versichert sie und spielt dabei auf den letztjährigen Vorfall in der Bierakademie an. Dort hatte Wirt Lothar Anders ein Bußgeld blechen müssen, weil das Ordnungsamt nach 2 Uhr noch Gäste auf seiner Terrasse angetroffen hatte, die Anders zuvor auf die Sperrzeit hingewiesen hatte.