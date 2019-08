Villingen-Schwenningen Landwirte sauer über Hundekotbeutel

Derzeit werden die Felder abgeerntet und die Landwirte stoßen vermehrt auf Hundekot und die eigentlich zur Entsorgung im Müll vorgesehenen gefüllten Plastiktüten. Damit sie nicht mitgeerntet werden, müssen die Beutel von Hand aufgenommen und von den Landwirten entsorgt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Sind die Beutel schon gerissen, sind sie kaum noch auflesbar und geraten so in das wertvolle Erntegut. Das Privateigentum der Landwirte wird somit stark verschmutzt und verursacht einen hohen Schaden. Die Stadt Villingen-Schwenningen ruft dazu auf, dass Müll jeglicher Art, insbesondere Hundekotbeutel, in entsprechenden Behältern entsorgt wird.