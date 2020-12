Coronavirus im SBK Landratsamt meldet 96 Neuinfektionen

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 94 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind aktuell vier Intensivbetten frei. In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 15 Corona-Patienten (Stand Mittwoch, 11 Uhr).

Neue Öffnungszeiten

Das Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen hat neue Öffnungszeiten und ist jetzt jeweils am Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Unabhängig davon bereiten sich die betreffenden Behörden und Einrichtungen schon jetzt mit Hochdruck auf die bevorstehenden Feiertage vor. Dazu gehört auch die Regelung der Öffnungszeiten. Das zentrale Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat über die Weihnachtstage wie folgt geöffnet: Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 11 Uhr. Geschlossen hat das Abstrichzentrum am Samstag, 26. Dezember, und am Samstag, 2. Januar. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden.

Zudem steht an den Feiertagen steht der ärztliche Bereitschaftsdienst unter Telefon: 116.117 bereit.

Nur noch mit Termin

In Anbetracht der Lage schränkt das Landratsamt Schwarzwald-Baar den Publikumsverkehr – ähnlich wie dies schon im Frühjahr beim ersten Lockdown der Fall war – wieder ein. So soll einerseits der Dienstbetrieb, andererseits aber auch die bestmögliche Vorsorge für die Mitarbeiter und die Kunden gewährleistet werden. Die Regelung gilt bis auf Weiteres.

Persönliche Termine können nur noch mit vorheriger Vereinbarung per Telefon oder Mail wahrgenommen werden. Die Fahrzeug-Zulassungen in Villingen und Donaueschingen sind hiervon ausgenommen. Es wird allerdings eine Terminvereinbarung über die Homepage des Landratsamtes unter https://www.lrasbk.de/Direkt-zu/Kfz-Zulassung/ empfohlen.