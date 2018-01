Villingen-Schwenningen Landkreis bietet Fahrt zu Informationsabend zum Thema Atommüll an

Das Schweizer Bundesamt für Energie bietet am Dienstag, 9. Januar, ab 19 Uhr eine Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Hohentengen, Hansengelstraße 2, Hohentengen an. Es referieren Vertreter der NAGRA und der Schweizer Behörden, bevor die deutsche Position zum Verfahren dargelegt wird. Im Anschluss daran besteht die Gelegenheit zur Diskussion. Der Schwarzwald-Baar-Kreis wird bei dieser Veranstaltungdurch Landrat Sven Hinterseh vertreten sein.

Eine weitere Informationsveranstaltung organisiert vom Deutschen Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit in Berlin, wird am Dienstag, 30. Januar, ab 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Schwarzenbergstraße 2, Waldhut-Tiengen, stattfinden. Hier werden neben den Schweizer und deutschen Verantwortlichen auch die deutschen Experten der eigens für den Schweizer Suchprozess eingerichteten "Expertengruppe Schweizer Tiefenlager – ESchT" Rede und Antwort stehen.

Um eine Teilnahme für die Bürger zu erleichtern, wird ein kostenloser Bustransfer an beiden Terminen angeboten. Für den Termin am Dienstag, 9. Januar ist Abfahrt um 17.30 Uhr an der Stadthalle in Blumberg, Hauptstraße 94, Blumberg. Mit einer Rückkehr ist gegen 22.30 Uhr an der Stadthalle in Blumberg zu rechnen. Anmeldungen bis zum 5. Januar sind erbeten Anmeldungen können entweder telefonisch unter 07721/9 13 70 30 oder per E-Mail unter Tiefenlager@ lrasbk.de erfolgen.

Weitere Informationen: www.Schwarzwald-Baar-Kreis.de, Landkreis, Kreistag, Bürgerinformationssystem