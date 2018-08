Villingen-Schwenningen Landfrauen bitten zu Tisch

Gutach. Am Samstag, 1. September, sind die Landfrauen aus Welschensteinach zu Gast, am Sonntag, 2. September, erwartet die Museumsgäste eine Sonderführung und das Sommerferienprogramm. Der Landfrauenverein Welschensteinach bereitet im Freilichtmuseum herbstliche Leckereien zu. Zwischen 11 und 17 Uhr dürfen sich die Besucher auf Zwetschgenkuchen, Zwetschgen mit Quark, Kilwiküchle und frisches Holzofenbrot freuen, teilt die Museumsverwaltung mit.

Beim Sommerferienprogramm können die Kinder ihre eigenen Musikinstrumente bauen. Von 11 bis 16 Uhr entstehen mit Hilfe des museumspädagogischen Teams "wohlklingende Waldharfen". Speziell an Familien und Kinder richtet sich die freie Sonderführung, die am Sonntag, 2. September, um 11 Uhr, beginnt. Museumspädagogin Claudia Binswanger thematisiert unter dem Motto "Ade, du schönes altes Schwarzwaldhaus" den Wandel der Wohnkultur im Laufe der Jahrhunderte.

Groß und Klein sind gefragt beim vergleichenden Blick auf Bauweise und Einrichtung der historischen Schwarzwaldhöfe: Was gibt es heute, das es früher noch nicht gab? Passend dazu dürfen sich die jungen Museumsbesucher beim Sommerferienprogramm auf "Wohnopoly" freuen. Von 11 bis 16 Uhr können die Kinder an einer spielerischen Hausbesichtigung teilnehmen. Angelehnt an das Brettspiel Monopoly würfeln die Kinder aus, in welchem Raum des Hermann-Schilli-Hauses sie eine Aufgabe erwartet, die es zu lösen gilt.