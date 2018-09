Villingen-Schwenningen Landesstraße jetzt voll gesperrt

Der Abschnitt der L 181 zwischen Pfaffenweiler und Tannheim ist in einem schlechten Zustand. Daher nahm das Regierungspräsidium Freiburg diese Straße in ihr Budget für 2018. Am Montag begann nun die Straßenbaufirma mit den ersten Arbeiten.

Betroffen ist der etwa drei Kilometer lange Abschnitt ab der Ortsausfahrt von Tannheim bis zur Abfahrt nach Pfaffenweiler. Die südliche Abfahrt von Pfaffenweiler bleibt zunächst geöffnet, teilt das Regierungspräsidium mit.

Die Bauzeit wird den Angaben zufolge voraussichtlich etwa acht Wochen betragen. In dieser Zeit ist diese Straße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Donaueschingen, durch Wolterdingen, ins Bregtal, nach Zindelstein, an Hammereisenbach vorbei bis zur "Waldrast", nach Herzogenweiler und zurück auf die L 181 bei Tannheim.