VS-Marbach (ewk). Am kommenden Mittwoch, 21. November, hält der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, die Buß- und Bettagspredigt in der Versöhnungskirche in Marbach, Am Talacker 9. Der Abendmahlsgottesdienst steht unter dem Text aus der Offenbarung 3, 20a, "Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an".

Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Bettina von Kienle mit Ältesten der Matthäusgemeinde. Für die musikalische Gestaltung sorgen Peter Hastedt und der Kirchenchor Villingen. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr.

Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag. Er ist ein Tag der Besinnung und Neuorientierung im Leben.