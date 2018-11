Auch kleinere Kirchengemeinden nimmt der ­Bischof der Evangelischen Landes­kirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, gerne in den Blick. Diesmal war es ein Besuch in der Matthäus-Pfarrei in Marbach. Nach einem Gespräch mit Mitgliedern des Ältestenkreises am Buß- und Bettag hielt er die Predigt im Abendgottesdienst in der Versöhnungskirche. Dabei ermutigte der Bischof vor dem Hintergrund des Offenbarungs­textes die Tür zu öffnen und den Blick zu weiten für die Probleme in der Welt, in Afrika oder den Klimawandel, über uns selbst nachzudenken und dazu beizutragen, dass alle Leben können. Die Tür aufzumachen und die Augen für das Schwierige zu öffnen, sei der Weg, den Christus mitgeht, sagte Cornelius-Bundschuh. Die Kirchenältesten brachten zum Abendmahl Brot und den Saft der ­Trauben in die Gottesdienstgemeinde, und der Chor unter der Leitung von ­Peter Hastedt sorgte für die musikalische Ausgestaltung. Anschließend ­nahmen zahlreiche Gemeindeglieder die Möglichkeit zu einem kurzen Gespräch mit dem Bischof wahr. Pfarrerin Bettina von Kienle (links) freute sich mit ihren Kirchenältesten über den Besuch von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. Foto: Winkelmann-Klingsporn