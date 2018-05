Villingen-Schwenningen Land will Geld zurück

Positiv verändert haben sich die Finanzzuweisungen des Landes. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes habe die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Einwohnerzahl deutlich zugenommen und liege nun bei 210 875 Einwohnern. Deswegen würden sich in diesem Jahr Mehreinnahmen in Höhe von 1,27 Millionen Euro ergeben. Bei der Grunderwerbsteuer wird wohl der Haushaltsansatz von 8,8 Millionen Euro erreicht werden. Grundsätzlich, so die Kreisverwaltung, könne zum finanziell bedeutendsten Block des Kreishaushaltes, der Sozialen Sicherung, noch nichts gesagt werden. "Die weitere Entwicklung des Haushaltsjahres 2918 bleibt abzuwarten."