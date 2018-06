Villingen-Schwenningen Lärm im Mangin-Areal soll ausgebremst werden

Der Lärmgutachter der Brenner Ingenieure GmbH aus Dresden hat sich mit den möglichen Auswirkungen beschäftigt und empfiehlt schon jetzt verschiedene Schallschutzmaßnahmen.

Entlang der Richthofenstraße zwischen dem ehemaligen Offizierskasino und dem Verwaltungsgebäude West sei ein Baukörper als Lückenschluss sinnvoll – eine Lärmschutzwand mache hier gestalterisch wenig Sinn. Anders aber sei das in der Richthofenstraße im Quartier Sägebauch – dort sei eine Lärmschutzwand oder ein Parkhaus sogar zwingend, da Hochlagen und geplante Wohnungen sonst unzureichend vor Lärm geschützt seien. Wohl überlegt sein will vor diesem Hintergrund auch das Parkplatzangebot für die Gemeinderäte, die dort ihren Ratssaal bekommen sollen. Wegen der Abendnutzung könnte es im Bereich des Exerzierplatzes zu Konflikten mit der nördlichen Wohnbebauung kommen – "hier wird ein baulicher Lärmschutz durch eine Gebäudeanordnung zwischen dem Parkplatz und der Wohnbebauung empfohlen". Die Randbebauung des Wohnungsbaus an der Pontarlierstraße sollte möglichst geschlossen sein, um einen Lärmeintrag ins Gebiet zu verhindern.

Planung auch rund um neuen Kindergarten