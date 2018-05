Villingen-Schwenningen Ländlicher Raum ist mehr als Bollenhut und Tannenzapfen

Themen des Meinungsaustausches waren unter anderem die Weiterentwicklung des Standortes unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten, die Förderung der dualen Bildung und der Innovationsfähigkeit der regionalen Wirtschaft. Dabei unterstrichen Birgit Hakenjos-Boyd für die Seite der Wirtschaft und Martina Braun und Wolfgang Kaiser für Bündnis 90/Die Grünen, dass sie ihre bisherige gute Zusammenarbeit im Sinne der Region fortsetzen wollen. Um der Vielzahl an Studienabbrechern eine Perspektive in der dualen Ausbildung bieten zu können, bedarf es einer engen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Kammern, war sich die Gesprächsrunde einig. Beide Einrichtungen würden rechtzeitig alternative berufliche Möglichkeiten eröffnen und den Übergang in die duale Ausbildung fördern. Die Kammern empfehlen außerdem, Lehrerfortbildungen flächendeckend einzuführen. Für die Konzeption und Umsetzung gehörten alle Partner an einen Tisch: Unternehmen, Schulämter und Regierungspräsidium. Ziel sei die qualitative Vermittlung von Sachverhalten in der Wirtschaft.

Einig war sich die Gesprächsrunde darin, dass der "Ländliche Raum" mehr ist als Bollenhut und Tannenbaum. "Er ist Wirtschaftsstandort für eine leistungsstarke Industrie, Wohnort für zigtausende von Beschäftigten und Tourismusdestination für Millionen von Touristen", so die Gesprächspartner.

Martina Braun betonte, dass sich auf Landesebene in der Frage des Ländlichen Raumes der Austausch mit der Landesregierung verfestigt habe und zudem eine neue politische Allianz aus Wirtschaft, Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen ins Leben gerufen worden sei. Ein zweiter Kongress Ländlicher Raum werde im September dieses Jahres in Donaueschingen stattfinden, kündigte die IHK-Präsidentin an. Für Birgit Hakenjos-Boyd, hauptberuflich Geschäftsführende Gesellschafterin der Hakos Präzisionswerkzeuge Hakenjos, ist der Ausbau der Gäubahn ein zentrales Anliegen der Region. "Es ist gut, dass die Landesregierung Ökonomie und Ökologie gleichwertig angehen möchte. Der Tunneleinsturz auf der Bahnlinie Karlsruhe-Freiburg unterstreicht die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Schieneninfrastruktur", so die IHK-Präsidentin. "Das Land legt großen Wert auf die Förderung von Innovationen", betonten Martina Braun und Wolfgang Kaiser.