Villingen-Schwenningen Lächeln ist ein Ansporn für das Team

Zuletzt hat sich der Ortsverband Villingen-Schwenningen an der Gestaltung und Durchführung der Veranstaltung zum Weltkindertag am 20. September beteiligt. Das Motto des diesjährigen Weltkindertages lautete: "Kinder brauchen Freiräume". Der Weltkindertag wurde mit vielen verschiedenen Akteuren und zahlreichen Kindern aus Villingen-Schwenningen im Jugendhaus Spektrum in Schwenningen gefeiert. Das Team vom Kinderschutzbund Villingen-Schwenningen hat die Kinder mit kostenlosem Popcorn versorgt und des weiteren einen Stand betreut, an dem die Kinder Holzfiguren, unter anderem Tiere und Schutzengel, selbst bemalen konnten.

Es war ein Tag mit strahlendem Sonnenschein und strahlenden Kindergesichtern.

Das Lächeln glücklicher Kinder ist der Ansporn für das gesamte hauptamtliche und ehrenamtliche Team des Kinderschutzbundes Villingen-Schwenningen, sich auch weiterhin für die Belange und die Rechte der Kinder in VS einzusetzen. Der Internationale Tag der Kinderrechte sei ein guter Anlass, auf die Rechte der Kinder und die Notwendigkeit des Schutzes der Kinder und ihrer Rechte aufmerksam zu machen, sind sich ­Alfred Zahn und Birgitta Schäfer, einig.