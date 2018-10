Villingen-Schwenningen Lachen, tanzen und träumen

VS-Villingen. Am Samstag, 17. November, 19.30 Uhr, geht es in der Scheuer in der Villinger Kalkofenstraße 3 knallbunt zu. Mit Musik, die sich in keine Schublade stecken lässt, so sind die selbstkomponierten Lieder und Texte von "Sometime in No­where" bestens beschrieben.