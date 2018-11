VS-Villingen. "Lachen ist die beste Medizin" heißt es bis 21. November immer mittwochs ab 15 Uhr mit Birgitt Merkel von der Naturheilpraxis Lebensfreude in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft Familienheim, Pontarlierstraße 9 in Villingen. Merkel geht auf die vier Grundelemente des Lach-Yogas ein und bietet praktische Übungen an, die für jedes Alter geeignet sind. Vorkenntnisse und spezielle Kleidung sind nicht erforderlich. Sechs Einheiten kosten 30 Euro. Anmeldung unter E-Mail breitemuehle@bgfh.de, Telefon 07721/89 91 40.